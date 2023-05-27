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    Под Петербургом заметили редких «транзитных» лебедей

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    Пять краснокнижных лебедей плыли по поверхности карьера под деревней Манушкино в Ленобласти. Видеозаписью вечером 27 мая поделилась читательница «Фонтанки» Наталья.

    читательница «Фонтанки» Наталья

    По словам биолога Павла Глазкова, на кадрах может быть либо лебедь-кликун, либо тундровый. Оба находятся в Красной книге Петербурга и Ленинградской области, а второй — еще и в Красной книге России.

    «С большой вероятностью, это именно тундровые лебеди. Потому что они летят через регион последними и дольше всего у нас остаются. Могут 2–3 недели здесь отдыхать. Они летят в тундру-лесотундру и ждут, когда там всё растает», — рассказал эксперт.

    Глазков уточнил, что тундровый лебедь проходит через наш регион исключительно транзитом. Гнездится он в конечной точке своего «путешествия».

    © Фонтанка.Ру

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