Под Петербургом заметили редких «транзитных» лебедей

Пять краснокнижных лебедей плыли по поверхности карьера под деревней Манушкино в Ленобласти. Видеозаписью вечером 27 мая поделилась читательница «Фонтанки» Наталья.
читательница «Фонтанки» Наталья
По словам биолога Павла Глазкова, на кадрах может быть либо лебедь-кликун, либо тундровый. Оба находятся в Красной книге Петербурга и Ленинградской области, а второй — еще и в Красной книге России.
«С большой вероятностью, это именно тундровые лебеди. Потому что они летят через регион последними и дольше всего у нас остаются. Могут 2–3 недели здесь отдыхать. Они летят в тундру-лесотундру и ждут, когда там всё растает», — рассказал эксперт.
Глазков уточнил, что тундровый лебедь проходит через наш регион исключительно транзитом. Гнездится он в конечной точке своего «путешествия».