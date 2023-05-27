Ленобласть штрафует рыбаков и шашлычников, которым так мил «варварский» отдых в природных заказниках

Шашлыки, костры, рыбалка и все это прямо возле своего автомобиля — привычный для многих пикник на природе в части Ленобласти незаконен. За 27 мая удалось поймать шесть нарушителей.

Как сообщает комитет Госэконадзора Ленобласти, в субботу прошел очередной инспекторский рейд по заказникам региона. Шашлычников, уютно расположившихся вокруг костра и нацеленных на долгий отдых с палатками, поймали с поличным в Выборгском заказнике — кроме всего вышеперчисленного, прямо рядом с лагерем стояли машины, а среди инвентаря нашлась рыболовная сеть. Все это на территории особо охраняемой природной зоны под запретом. Протоколы получили три нарушителя.