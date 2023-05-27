Ленобласть штрафует рыбаков и шашлычников, которым так мил «варварский» отдых в природных заказниках

Шашлыки, костры, рыбалка и все это прямо возле своего автомобиля — привычный для многих пикник на природе в части Ленобласти незаконен. За 27 мая удалось поймать шесть нарушителей.
Как сообщает комитет Госэконадзора Ленобласти, в субботу прошел очередной инспекторский рейд по заказникам региона. Шашлычников, уютно расположившихся вокруг костра и нацеленных на долгий отдых с палатками, поймали с поличным в Выборгском заказнике — кроме всего вышеперчисленного, прямо рядом с лагерем стояли машины, а среди инвентаря нашлась рыболовная сеть. Все это на территории особо охраняемой природной зоны под запретом. Протоколы получили три нарушителя.
Еще троих нашли в заказнике «Сяберский». Эти палатки не ставили, просто колесили на своих машинах по территории.
Рейды проводятся каждую неделю. По статье 8.39 КоАП грозит штраф от трех тысяч рублей и, что может быть куда более неприятно, конфискация имущества.