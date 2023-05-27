    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 6

    4 м/с, с-з

    767мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.97eur85.92
    ТЕМА ДНЯ

    Как Петербург отмечает День города

    «Рабство везде сплошное». Реально ли отдохнуть летом в Крыму, чтобы не платить за проживание и еду, да еще и заработать

    Какие вакансии предлагают рестораны, санатории и отели

    2532
    19 комментариев
    Пока в Новом Свете пересменка — майские туристы уехали, а летних ждут уже через неделю
    Пока в Новом Свете пересменка — майские туристы уехали, а летних ждут уже через неделюФото: Анна Сотникова / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Отели и санатории Крымского полуострова ищут на лето горничных, матросов-спасателей, смотрителей пляжей и еще кучу сотрудников, заманивая бесплатным жильем и «халявным» морем.

    Сезон близко. И хоть по прогнозам он будет скромным, крымские пляжи спешно приводят в порядок, кафе выставляют столики в тени, а отели наводят красоту в номерах. И всем нужны рабочие руки. Вакансий, которые размещают санатории, пансионаты, базы отдыха и отели на сайте Министерства курортов и туризма Крыма в нынешнем году сократилось почти вдвое, но потребность в сезонных сотрудниках у работодателей по-прежнему есть. За летний труд они готовы предложить не только зарплату, но и бесплатное жилье, а часто и «хозяйское» питание. Реально ли найти подработку в Крыму летом, выясняет MSK1.RU.

    «Это иллюзии»

    Сейчас на сайте Министерства курортов Крыма висят почти 1,5 тысячи вакансий с предоставлением жилья — только выбирай. Для тех, кто находится в поисках работы, может позволить длительный отпуск или готов начать жизнь с чистого листа — выбор имеется. Но так ли привлекательна на деле возможность поработать горничной в отеле у самого моря с зарплатой от 25 тысяч рублей, бесплатным проживанием и возможностью проводить на пляже свободное время?

    — Это иллюзии, что вы будете лежать у моря, горничные его не видят! Целыми днями пашут, в выходной лежат, но только пластом в своем номере. А в рабочий день на море и пляж времени нет вообще. Да и зарплаты совсем небольшие. Я в прошлом году попробовала и никому не советую! — пишет на женском форуме Полина из Челябинска, проработавшая сезон в гостевом доме в Алуште.

    На набережной Нового Света приводят в порядок пляжи, а чебуречные и шашлычные вовсю зазывают гостей
    На набережной Нового Света приводят в порядок пляжи, а чебуречные и шашлычные вовсю зазывают гостейФото: Анна Сотникова / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Но не все из тех, кто поработал в Крыму, так категоричны. Светлана в Нефтеюганске ведет кружки в начальной школе и летом в большой отпуск старается совместить работу и отдых — это единственная возможность провести время на море и не разориться.

    — Планирую в этом году в Ялту опять, — говорит она. — В прошлом году работала в сезон два месяца в отеле. Работы много, но не так, чтобы до смерти. В выходные и на пляж ходили, и на экскурсии компанией собирались. В этом году туда же поеду: хозяева порядочные, с зарплатой не обманывают. Правда, сами гости — отдельная тема.

    Горничная в отель или пансионат — это одна из самых популярных вакансий. В большинстве случаев работодателю не важен опыт работы, поэтому берут всех, кто пройдет собеседование. Иногда могут попросить справку об отсутствии судимости, ведь работа предполагает доступ к чужим вещам. Взамен предлагают зарплату от 25 тысяч рублей, проживание в том же отеле и санатории, как правило, в двухместном или трехместном номере с соседками. Питание входит в контракт далеко не всегда. Работа, как правило, посменная, есть выходные, а значит и возможность провести время на пляже.

    Битва за чаевые

    Еще одна востребованная сезонная профессия — официант. Кто-то считает, что такой тяжелый труд не окупается возможностью проводить выходные на пляже. Другие приезжают в Крым на сезон уже не в первый раз.

    — Единственный шанс заработать — чаевые, а тут как повезет. Мне пару раз оставляли на чай тысячу рублей, один раз полторы. А так, рублей 400 за всю смену набегало. Был любимый клиент — местный, работал ментом, всегда садился за мои столики или просил, чтобы я обслуживала. И сдачу никогда не брал — и по 500 рублей, и больше. Почти у каждой девочки был такой кормилец, — рассказывает Алина из Волгограда.

    Квартиры, апартаменты и номера в отелях в Новом Свете на любой вкус и кошелек — цены начинаются от 1200 рублей в сутки
    Квартиры, апартаменты и номера в отелях в Новом Свете на любой вкус и кошелек — цены начинаются от 1200 рублей в суткиАнна Сотникова / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    — Я приехала уже летом, и все жирные места заняли. Пришлось идти в столовую, которая вечером превращалась в кафе с шашлыками. Зарплату дали 500 рублей в день плюс твои чаевые, кормили один раз обедом и еще дали койку в комнате с тремя девочками за 150 рублей в сутки. Но хозяйка начала обманывать с зарплатой — вешать на нас недостачи, — Даша с Урала осталась недовольна работой в Евпатории, хоть поначалу студентке такой вариант показался привлекательным.

    «За день упаривались так, что вечером еле ноги волочили. На пляже могли только спать. Очень тяжело было, больше не поеду»
    Даша, официант

    — Летом на море зарабатывают только хозяева! Хамы и твари. Отдыхающие тоже отдельная тема. Не советую вообще ехать. Рабство везде сплошное, — Нина выдержала всего месяц в столовой пансионата в Кореизе и вернулась домой в Новосибирск.

    Рестораны ищут официантов с опытом работы хотя бы год, поэтому зарплаты предлагают в среднем от 30 тысяч. Кафе и столовые опыт требуют редко, но и платят меньше — от 20 тысяч. Как правило, в контракт входит питание — один-два раза в день, а вот жильем официантов готовы обеспечить далеко не все.

    Погоня за «капитанами матрасов»

    Матрос-спасатель — профессия мечты для многих мужчин: сиди себе на пляже в панаме и ругай в громкоговоритель заплывших за буйки. На деле всё не так радужно. Приходится реально отвечать за жизнь отдыхающих, быть в постоянном напряжении, контролировать обстановку не только в море, но и на суше. А если дежуришь на лодке — ловить в штормовых волнах «капитанов матрасов».

    — Самая большая проблема — пьяные, а их каждый день пачками. На пляже скандалят, лезут в драку, прут в море и начинают тонуть. Даже не думал, что так возненавижу тех, кто бухает на море. Еще геморрой — теряющиеся дети, два-три в день стабильно, пока найдется, мамаши все нервы вытреплют, — говорит Владислав, отработавший прошлый сезон спасателем в Гурзуфе.

    «Работа, в принципе, нормальная, посменная, если с начальником повезло — будет норм. Опять же, девушки в купальниках какие хочешь»
    Владислав, матрос-спасатель

    Большинство работодателей требует от потенциальных матросов-спасателей умения хорошо плавать и нырять, хорошей физической подготовки и даже атлетического телосложения. Курсы, после которых кандидат получает удостоверение матроса-спасателя, как правило, оплачивает работодатель, кроме самых ушлых. На сезон предоставляют жилье, а вот питание не всегда. Зарплата у спасателей стартует от 16 тысяч рублей.

    По Голицынской тропе, которая ведет от Нового Света вдоль моря в горы, уже в одиночестве не прогуляешься
    По Голицынской тропе, которая ведет от Нового Света вдоль моря в горы, уже в одиночестве не прогуляешьсяФото: Анна Сотникова / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Сезонная элита

    Помимо крепких и надежных рук, летом очень востребованы и светлые головы, то есть специалисты, обладающие знаниями и навыками. Это элита сезонных работ, люди, за которыми гоняются отели и санатории. Но в этом случае работодатель требует подтвердить профильное образование и опыт работы. Например, нарасхват все, кто способен эксплуатировать и чинить разнообразное оборудование: электрики, сантехники, сварщики и прочие технические специалисты. Их зарплаты начинаются от 20 тысяч рублей, как правило, таким сотрудникам предоставляют жилье, а нередко и питание.

    Кстати, питание — дело на отдыхе важное, поэтому повара, кондитеры, бармены и более узкие специалисты, например по приготовлению суши или выпусканию пиццы, всегда в цене. Зарплата стартует от 40–50 тысяч, жилье предоставляют, ну а голодными подобные спецы точно не останутся.

    На Царском пляже сезон открывают первые купальщики — вода на Южном берегу Крыма пока прогрелась только до <nobr class="_">16 градусов</nobr>
    На Царском пляже сезон открывают первые купальщики — вода на Южном берегу Крыма пока прогрелась только до 16 градусовАнна Сотникова / MSK1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Еще одно популярное направление — уход за парками и зелеными зонами. Летом садовники, ландшафтные дизайнеры, озеленители необходимы, кажется, всем. Если умеете обращаться с растениями, не останетесь без зарплаты от 35 тысяч и жилья.

    — От работы каждого в коллективе — от директора до садовника — зависит общее мнение об отдыхе в Крыму. Поэтому вместе с бизнесом мы заинтересованы в укомплектовании штатов профессиональными кадрами и готовы помогать в их поиске, — заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

    А для самих специалистов есть шанс провести лето в санатории или отеле, где оказаться отдыхающим они не смогли бы из-за высокой цены. Например, сейчас отель Mriya Resort&SPA — самый роскошный и дорогой в Крыму — ищет смотрителя парка с зарплатой 25 тысяч рублей и администратора со ставкой в 35 тысяч. А самый дешевый номер в отеле нынешним летом можно забронировать от 35 тысяч рублей в сутки. Конечно, жизнь сотрудника будет значительно отличаться от жизни отдыхающего в отеле, но насладиться природой, морем и комфортом он тоже может. Если хватит сил.

    ПоделитьсяПоделиться

    Для тех, кто всё же предпочитает отдых за границей, мы публиковали информацию о ценах на доступные направления. Также мы рассказывали о том, можно ли получить «шенген», если вы в другой стране. У процедуры есть некоторые нюансы, но в остальном это не запрещено. Читайте также о том, сможет ли Абхазия стать бюджетной альтернативой Сочи, где отдыхать с каждым годом становится всё дороже. Кроме того, мы публиковали мнение российской туристки об отдыхе в Дагестане — регион произвел на нее сильное впечатление.

    Пока в Новом Свете пересменка — майские туристы уехали, а летних ждут уже через неделю
    Пока в Новом Свете пересменка — майские туристы уехали, а летних ждут уже через неделюФото: Анна Сотникова / MSK1.RU
    На набережной Нового Света приводят в порядок пляжи, а чебуречные и шашлычные вовсю зазывают гостей
    На набережной Нового Света приводят в порядок пляжи, а чебуречные и шашлычные вовсю зазывают гостейФото: Анна Сотникова / MSK1.RU
    Квартиры, апартаменты и номера в отелях в Новом Свете на любой вкус и кошелек — цены начинаются от 1200 рублей в сутки
    Квартиры, апартаменты и номера в отелях в Новом Свете на любой вкус и кошелек — цены начинаются от 1200 рублей в суткиАнна Сотникова / MSK1.RU
    По Голицынской тропе, которая ведет от Нового Света вдоль моря в горы, уже в одиночестве не прогуляешься
    По Голицынской тропе, которая ведет от Нового Света вдоль моря в горы, уже в одиночестве не прогуляешьсяФото: Анна Сотникова / MSK1.RU
    На Царском пляже сезон открывают первые купальщики — вода на Южном берегу Крыма пока прогрелась только до <nobr class="_">16 градусов</nobr>
    На Царском пляже сезон открывают первые купальщики — вода на Южном берегу Крыма пока прогрелась только до 16 градусовАнна Сотникова / MSK1.RU

    По теме

    РаботаКрымЛетоОтдыхПодработкаОтпуск в 2023-мОтдых в КрымуЗарплата
    ЛАЙК1
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close