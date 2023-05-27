Старовойт: В Курской области после обстрела погиб строитель

Минометному обстрелу подвергся в субботу днем юго-запад Курской области. Об этом 27 мая сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
В результате атаки в Суджанском районе погиб строитель. Работы велись вблизи села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.
«Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь», — добавил Старовойт.
По его словам, других пострадавших и разрушений нет.
«Фонтанка» писала, что 27 мая в Тверской области зафиксировали падение беспилотника. Инцидент произошел около деревни Ерохино в Андреапольском округе. Также утром беспилотниками был атакован нефтепровод в Псковской области.