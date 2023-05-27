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    Старовойт: В Курской области после обстрела погиб строитель

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    Минометному обстрелу подвергся в субботу днем юго-запад Курской области. Об этом 27 мая сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

    В результате атаки в Суджанском районе погиб строитель. Работы велись вблизи села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы.

    «Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь», — добавил Старовойт.

    По его словам, других пострадавших и разрушений нет.

    «Фонтанка» писала, что 27 мая в Тверской области зафиксировали падение беспилотника. Инцидент произошел около деревни Ерохино в Андреапольском округе. Также утром беспилотниками был атакован нефтепровод в Псковской области.

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