    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, с-з

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.97eur85.92
    ТЕМА ДНЯ

    Как Петербург отмечает День города

    Пенсионерка из Петербурга набрала кредитов на 2,3 млн рублей после общения с «Центробанком»

    647
    2 комментария

    Пенсионерка из Петербурга попалась на уловку мошенников, втершихся к ней в доверие. Пожилая женщина отдала им больше двух миллионов рублей, стало известно «Фонтанке» 27 мая.

    69-летняя местная жительница обратилась в полицию накануне вечером. По словам заявительницы, с 15 по 18 мая ей на мобильный звонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка. Они убедили ее, что банковский счет женщины находится в опасности.

    Действуя по их советам, пенсионерка набрала потребительских кредитов на 2,3 млн рублей, после чего перечислила деньги по названным незнакомцами реквизитам. Возбуждено уголовное дело.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close