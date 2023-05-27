Пенсионерка из Петербурга набрала кредитов на 2,3 млн рублей после общения с «Центробанком»

Пенсионерка из Петербурга попалась на уловку мошенников, втершихся к ней в доверие. Пожилая женщина отдала им больше двух миллионов рублей, стало известно «Фонтанке» 27 мая.

69-летняя местная жительница обратилась в полицию накануне вечером. По словам заявительницы, с 15 по 18 мая ей на мобильный звонили неизвестные, которые представились сотрудниками Центробанка. Они убедили ее, что банковский счет женщины находится в опасности.

Действуя по их советам, пенсионерка набрала потребительских кредитов на 2,3 млн рублей, после чего перечислила деньги по названным незнакомцами реквизитам. Возбуждено уголовное дело.