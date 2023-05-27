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    В подсобке «Пятерочки» во Всеволожске нашли странный рюкзак. В нем лежал бельгийский обрез и наручники

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    Обрез из бельгийского охотничьего ружья нашли в подсобке «Пятерочки» во Всеволожске. Полиция ищет его владельца.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, два дня назад менеджер по безопасности сети рассказал полицейским о странном рюкзаке черного цвета, который он заметил в подсобке. Внутри лежал обрез, патроны, гильза, тканевая маска и наручники с ключами.

    Уже установлено, что оружие не состоит на учете и не числится в розыске. Планируется проведение генетической экспертизы.

    Ружье было изготовлено бельгийской фирмой Jean Baptiste Rongé Fils, которая производила оружие для охотников в период с 1800 по 1950 год.

    На российских оружейных и охотничьих форумах периодически встречаются сообщения о продаже таких ружей. Как правило, выясняется, что в Россию они попали как трофеи после Второй мировой войны и переходили нынешним владельцам по наследству.

    © Фонтанка.Ру

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