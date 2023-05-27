В Петербурге водитель выстрелил в мужчину, который ударил его машину пластиковой бутылкой

Звуки стрельбы слышали в Невском районе Петербурга. Там повздорили трое. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 мая.

Вызов в полицию поступил от сотрудников скорой, которые первыми приехали на место. Помощь нужна была в связи с коротким описанием: «агрессивная женщина».

Агрессия исходила не только от дамы. Накануне днем 44-летний водитель сделал замечание ей и ее спутнику, пара стояла рядом с его автомобилем и владельца нервировала. В ответ на просьбу отодвинуться, мужчина начал бить по кузову пластиковой бутылкой. Владелец хамство не проглотил и достал травматический пистолет. Сперва несколько выстрелов в воздух, буян с бутылкой не только не унимался, но и попытался применить баллон с перцовым газом. Пять пуль полетели в него.

