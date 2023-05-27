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    В Петербурге водитель выстрелил в мужчину, который ударил его машину пластиковой бутылкой

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    Звуки стрельбы слышали в Невском районе Петербурга. Там повздорили трое. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 мая.

    Вызов в полицию поступил от сотрудников скорой, которые первыми приехали на место. Помощь нужна была в связи с коротким описанием: «агрессивная женщина».

    Агрессия исходила не только от дамы. Накануне днем 44-летний водитель сделал замечание ей и ее спутнику, пара стояла рядом с его автомобилем и владельца нервировала. В ответ на просьбу отодвинуться, мужчина начал бить по кузову пластиковой бутылкой. Владелец хамство не проглотил и достал травматический пистолет. Сперва несколько выстрелов в воздух, буян с бутылкой не только не унимался, но и попытался применить баллон с перцовым газом. Пять пуль полетели в него.

    Участников конфликта задержали прибывшие на место полицейские. Все трое держались нетрезво.

    Пострадавшего — 43-летнего жителя Сестрорецка — доставили в больницу. Медики диагностировали у него огнестрельные ранения в области груди и бедра, а также алкогольную интоксикацию. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

    В отношении двух остальных задержанных составили административные протоколы по 20.21 статье КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Травматический пистолет у водителя изъяли.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Известно, что у повстречавшейся мужчине пары за плечами богатое криминальное прошлое. Оба попадались в числе прочего на мошенничестве, разбое и кражах.

    © Фонтанка.Ру

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