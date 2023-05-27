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    Девятиклассник из Петербурга врезался в дерево на питбайке. Состояние тяжелое

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    Петербургский школьник проводил время на природе и в качестве развлечения решил покататься на питбайке. Прав у него, разумеется, не было. Как и номеров у мотоцикла.

    Как стало известно «Фонтанке» 27 мая, подросток разбился накануне вечером в Приозерске. Он ехал по лесной дороге, не забыв надеть шлем. Девятиклассник не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

    Молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии, у него пневмоторакс.

    У питбайка BSE нет регистрационных номеров, откуда у мальчика мотоцикл — пока не ясно.

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