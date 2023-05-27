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    Ну не будет же он лить 320 лет? Петербург встречает День города традиционной погодой

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    Холодно и мокро в Петербурге 27 мая. Главный синоптик города Александр Колесов говорит, что это нормально.

    «Такая погода была часто, даже чаще, чем теплая. Главное сегодня, выходя на улицу, не забудьте взять зонтик», — дает советы синоптик. По словам Колесова, температура ниже нормы на День города была 78 раз из 142 лет наблюдений.

    Специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус добавляет, что виной всему холодные воздушные массы, которые окружают ушедший циклон. Кратковременные дожди пройдут при температурном фоне в районе 15 градусов.

    В воскресенье солнечно, но сперва надо пережить холодную ночь — вплоть до небольших заморозков по области.

    © Фонтанка.Ру

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