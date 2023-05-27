Помогите 13-летней Диане слышать мир

У Дианы тугоухость 3-ей степени. Слышать она может только благодаря слуховым аппаратам. Но те, которые рекомендуют врачи, слишком дорогие — от государства удалось получить лишь 50 тысяч рублей.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Диана Александрова, 13 лет.

Двусторонняя тугоухость 3-й степени.

Требуются мощные слуховые аппараты.

54 086 ₽ выделено из средств Социального фонда России (СФР) по электронному сертификату. Не хватает 401 256 руб.

«Дочка родилась недоношенной, слабенькой. Два месяца врачи её выхаживали, а после выписки я занялась её реабилитацией.



Сурдолог предположил у дочки снижение слуха, а в девять месяцев Диане диагностировали ДЦП. Курсы массажа, ЛФК и физиотерапия принесли результаты: дочка постепенно развивалась, к полутора годам научилась ходить, но так и не заговорила. Когда Диане было три года, ей диагностировали тугоухость 3-й степени и рекомендовали слухопротезирование.



К слуховым аппаратам Диана быстро привыкла, и произошёл значительный скачок в развитии: она стала хорошо понимать обращённую речь, произнесла первые слова, а к восьми годам уже читала стихи, говорила предложениями.

В 2018 году слуховые аппараты заменили новыми — я купила их в кредит, часть стоимости нам возместили. Дочка поступила в спецшколу, учится с удовольствием, дополнительно занимается в художественной школе, ходит в бассейн, общается со сверстниками.

Но в последнее время Диана стала рассеянной, всё чаще переспрашивает, аппараты плохо работают, ломаются — пришло время снова их менять.



В сурдологическом центре дочке подобрали новые мощные аппараты со множеством полезных функций. В них она хорошо слышит даже в шумной обстановке. Но беда в том, что получить их за госсчёт не получится, нам выдали сертификат лишь на 50 тыс. руб. А у меня нет возможности собрать всю необходимую сумму, воспитываю дочку одна. Прошу, помогите!» Карина Лин, Санкт-Петербург.

Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):

«У Дианы двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3-й степени. Девочке необходимы мощные цифровые многоканальные слуховые аппараты с расширенным частотным диапазоном, высокоразрешающим шумоподавлением, с возможностью педиатрической настройки и функцией беспроводной связи с телефоном и компьютером».



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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда



Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

