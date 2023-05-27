Загадочный «воздушный виноград» появился на столбах и кустах в Шушарах

Странное явление заметил вечером 26 мая житель Шушар. На столбах и кустах появились пузыри неизвестного происхождения, похожие на мыльные.
«Воздушный виноград» петербуржец сфотографировал на Образцовой улице. По его словам, пузырями был усыпан «каждый куст и столб» — были они и на асфальте, но быстро пропали. Наш собеседник отметил, что появились эти шарики после дождя — он заметил их около одиннадцати вечера, а ближе к полуночи они уже исчезли.
читатель «Фонтанки» Александр
Что вызвало появление пузырей, пока не ясно. Не исключено, что кто-то из соседей обрабатывал кусты от паразитов — почти все народные рецепты в борьбе с вредителями предлагают использовать в растворе мыло.