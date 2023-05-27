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    Загадочный «воздушный виноград» появился на столбах и кустах в Шушарах

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    2 комментария

    Странное явление заметил вечером 26 мая житель Шушар. На столбах и кустах появились пузыри неизвестного происхождения, похожие на мыльные.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    «Воздушный виноград» петербуржец сфотографировал на Образцовой улице. По его словам, пузырями был усыпан «каждый куст и столб» — были они и на асфальте, но быстро пропали. Наш собеседник отметил, что появились эти шарики после дождя — он заметил их около одиннадцати вечера, а ближе к полуночи они уже исчезли.

    читатель «Фонтанки» Александр

    Что вызвало появление пузырей, пока не ясно. Не исключено, что кто-то из соседей обрабатывал кусты от паразитов — почти все народные рецепты в борьбе с вредителями предлагают использовать в растворе мыло.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

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    Комментарии 2

    Гость27 Мая 2023 в 00:12
    КАД моют с мылом)))
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