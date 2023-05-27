    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Дождь

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-з

    762мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd79.97eur85.92

    От «Дочери Фараона» до татарского «Лебединого озера»: фестиваль «Звезды белых ночей» украсят редкостями

    447
    обсудить

    В День города, 27 мая, Мариинский театр начинает свой главный фестиваль лета — «Звезды белых ночей». Полная его программа пока не оглашена, однако упор планируется делать на последнюю премьеру, репертуарные редкости, известных солистов и приглашенный коллектив.

    Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергие
    Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий ГергиеФото: Валентин Барановский, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    На новой сцене театра афишу откроет «Дочь фараона» (6+) — балет Цезаря Пуни украсят выступления Виктории Терёшкиной, Ренаты Шакировой и Владимира Шклярова. В этот же вечер, 27 мая, на исторической сцене будет «Иоланта» Чайковского, а в Концертном зале еще днем за пульт встанет Валерий Гергиев, чтобы продирижировать программой из Брамса, Бартока, Прокофьева и Щедрина (6+). Еще одна недавняя премьера театра в программе фестиваля — моцартовское «Похищение из сераля» (28 мая, 18 июня, 12+).

    Среди тех, кого можно ждать на фестивале этого года — сопрано Хибла Герзмава, которая выйдет в партии Дездемоны в опере «Отелло» Верди (31 мая, 12+). Ценителей низких мужских голосов порадует Ильдар Абдразаков в партии Мустафы в опере «Итальянка в Алжире» (3 июня, 12+) или в концерте 8 июня с Валерием Гергиевым (6+).

    Из менее частых пунктов в афише театра в этом году в программе — «Шурале» Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона, которое называют «татарским «Лебединым озером» (31 мая, 6+), «Раймонда» Александра Глазунова в постановке Мариуса Петипа и декорациях Симона Вирсаладзе (16, 17 июня, 6+), а также «Семён Котко» Прокофьева (14 июня, 12+).

    «Дочь фараона»
    «Дочь фараона»Фото: Наталья Разина, фото предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    Из приглашенных солистов, в Мариинке можно будет услышать пианистов Дениса Мацуева с Третьим концертом Рахманинова (30 мая, 6+) и Ивана Бессонова с программой из Рахаманинова и Шопена (9 июня, 6+). А из приглашенных коллективов — Пермский театр оперы и балета с «Нормой» Беллини (1 июня, 12+) и «Ромео и Джульеттой» Прокофьева (3 июня, 12+).

    Программа будет постепенно дополняться на сайте театра.

    Генеральным спонсором фестиваля на протяжении 20 лет является банк ВТБ.

    Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергие
    Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий ГергиеФото: Валентин Барановский, фото предоставлено организаторами
    «Дочь фараона»
    «Дочь фараона»Фото: Наталья Разина, фото предоставлено организаторами

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close