От «Дочери Фараона» до татарского «Лебединого озера»: фестиваль «Звезды белых ночей» украсят редкостями

В День города, 27 мая, Мариинский театр начинает свой главный фестиваль лета — «Звезды белых ночей». Полная его программа пока не оглашена, однако упор планируется делать на последнюю премьеру, репертуарные редкости, известных солистов и приглашенный коллектив.



Симфонический оркестр Мариинского театра и Валерий Гергие Фото: Валентин Барановский, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На новой сцене театра афишу откроет «Дочь фараона» (6+) — балет Цезаря Пуни украсят выступления Виктории Терёшкиной, Ренаты Шакировой и Владимира Шклярова. В этот же вечер, 27 мая, на исторической сцене будет «Иоланта» Чайковского, а в Концертном зале еще днем за пульт встанет Валерий Гергиев, чтобы продирижировать программой из Брамса, Бартока, Прокофьева и Щедрина (6+). Еще одна недавняя премьера театра в программе фестиваля — моцартовское «Похищение из сераля» (28 мая, 18 июня, 12+).



Среди тех, кого можно ждать на фестивале этого года — сопрано Хибла Герзмава, которая выйдет в партии Дездемоны в опере «Отелло» Верди (31 мая, 12+). Ценителей низких мужских голосов порадует Ильдар Абдразаков в партии Мустафы в опере «Итальянка в Алжире» (3 июня, 12+) или в концерте 8 июня с Валерием Гергиевым (6+).



Из менее частых пунктов в афише театра в этом году в программе — «Шурале» Фарида Яруллина в хореографии Леонида Якобсона, которое называют «татарским «Лебединым озером» (31 мая, 6+), «Раймонда» Александра Глазунова в постановке Мариуса Петипа и декорациях Симона Вирсаладзе (16, 17 июня, 6+), а также «Семён Котко» Прокофьева (14 июня, 12+).



«Дочь фараона» Фото: Наталья Разина, фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Из приглашенных солистов, в Мариинке можно будет услышать пианистов Дениса Мацуева с Третьим концертом Рахманинова (30 мая, 6+) и Ивана Бессонова с программой из Рахаманинова и Шопена (9 июня, 6+). А из приглашенных коллективов — Пермский театр оперы и балета с «Нормой» Беллини (1 июня, 12+) и «Ромео и Джульеттой» Прокофьева (3 июня, 12+).

Программа будет постепенно дополняться на сайте театра.

Генеральным спонсором фестиваля на протяжении 20 лет является банк ВТБ.

