Композитор «Холопа» и «Салют-7» споет с «Ленинградским патефоном»

Устали от суеты и непривычных ритмов? Расслабиться под понятные привычные мелодии в День города помогут концерты джазовых музыкантов Петербурга и Москвы, объединившихся в вокально-инструментальную ассоциацию «Ленинградский патефон». В программе двух концертов вечера (в 17.00 и в 20.30) в джазовом клубе Игоря Бутмана 27 мая — советские шлягеры, музыка из кинофильмов «Девчата», «Служебный роман», «Три тополя на Плющихе», «Ирония судьбы» и многих других.
Оба выступления солировать будут московские вокалисты — выпускница Гнесинки Анастасия Лютова и Дмитрий Носков — композитор, сочинивший музыку к картинам «Конек-Горбунок», «Т-34», «Холоп», «Салют-7», «Притяжение», «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь 2» и многим другим.
Тем, кто пойдет на вечерний концерт — бонус: в 23.00 можно остаться на праздничный джазовый джем, вход на который будет свободным.
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