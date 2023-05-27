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    Композитор «Холопа» и «Салют-7» споет с «Ленинградским патефоном»

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    1 комментарий

    Устали от суеты и непривычных ритмов? Расслабиться под понятные привычные мелодии в День города помогут концерты джазовых музыкантов Петербурга и Москвы, объединившихся в вокально-инструментальную ассоциацию «Ленинградский патефон». В программе двух концертов вечера (в 17.00 и в 20.30) в джазовом клубе Игоря Бутмана 27 мая — советские шлягеры, музыка из кинофильмов «Девчата», «Служебный роман», «Три тополя на Плющихе», «Ирония судьбы» и многих других.

    Фото: vk.com/lenpartyphone
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    Оба выступления солировать будут московские вокалисты — выпускница Гнесинки Анастасия Лютова и Дмитрий Носков — композитор, сочинивший музыку к картинам «Конек-Горбунок», «Т-34», «Холоп», «Салют-7», «Притяжение», «Любовь-морковь» и «Любовь-морковь 2» и многим другим.

    Тем, кто пойдет на вечерний концерт — бонус: в 23.00 можно остаться на праздничный джазовый джем, вход на который будет свободным.

    (6+)

    Фото: vk.com/lenpartyphone

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    Комментарии 1

    Гость27 Мая 2023 в 01:30
    а шнур где?
    +0−0
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