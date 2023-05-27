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    Как будут работать метро и общественный транспорт в Петербурге в ночь после Дня города

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    Наземный и подземный общественный транспорт Петербурга во время празднования Дня города 27 мая будет развозить пассажиров круглосуточно. В ночь на 28 мая будут работать метро, девять автобусных маршрутов и два троллейбусных.

    Метро

    В ночь с 27 на 28 мая для пассажиров будут открыты на вход и выход вестибюли практически всех станций метро. Помимо закрытых на капитальный ремонт станций «Чернышевская» и «Ладожская», исключения составят:

    • вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов»,
    • вестибюль 2 станции «Ленинский проспект»,
    • вестибюль 1 станции «Технологический институт»,
    • вестибюль 2 станции «Площадь Ленина»,
    • вестибюль 1 станции «Девяткино»,
    • вестибюль 1 станции «Московская»,
    • вестибюль 2 станции «Невский проспект»,
    • вестибюль 1 станции «Зенит»,
    • вестибюль 2 станции «Проспект Славы»,
    • вестибюль 1 станции «Дунайская»,
    • вестибюли станций «Достоевская» и «Сенная площадь».

    Проезд в метро можно будет оплатить проездным, банковской картой или жетонами. Однако с 0:00 до 4:30 28 мая на станциях не будут осуществляться продажа проездных билетов на основе БСК и активация интернет-платежей. В кассах в это время можно будет купить только жетоны за наличный расчет. Интервал движения поездов составит 10 минут.

    Автобусы и троллейбусы

    С 0:00 до 6:00 28 мая будут работать автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114 и 142 и троллейбусные маршруты № 23 и № 46. Автобусы и троллейбусы будут ходить каждые полчаса.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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