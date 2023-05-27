Как будут работать метро и общественный транспорт в Петербурге в ночь после Дня города

Наземный и подземный общественный транспорт Петербурга во время празднования Дня города 27 мая будет развозить пассажиров круглосуточно. В ночь на 28 мая будут работать метро, девять автобусных маршрутов и два троллейбусных.



Метро

В ночь с 27 на 28 мая для пассажиров будут открыты на вход и выход вестибюли практически всех станций метро. Помимо закрытых на капитальный ремонт станций «Чернышевская» и «Ладожская», исключения составят: