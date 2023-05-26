Земфира* зарегистрировала в России «Родину»

Певица Земфира, признанная в России иностранным агентом, зарегистрировала в Москве новое юридическое лицо. Оно называется «Родина».

На регистрацию компании 26 мая обратил внимание MSK1. Запись в ЕГРЮЛ появилась два дня назад. Основной вид деятельности — звукозапись. Издание отмечает, что зарегистрировано юрлицо по тому же адресу, по которому певица жила в Москве.

Руководить юрлицом будет Сергей Мозгов. Человек с такими же ФИО помогал создавать Земфире ее пятый альбом.

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом.