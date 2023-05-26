ЦБ: один из системно значимых российских банков вывел замороженные санкциями активы в отдельное юрлицо

За год с подписания закона, который позволяет попавшим под западные санкции банкам выделять отдельное юрлицо под замороженные активы, процедуру завершило одно системно значимое финансовое учреждение.

Об этом 26 мая рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России. «Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», — цитирует Полякову агентство «Прайм». Что это за банк заместитель председателя не сообщила.