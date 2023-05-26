    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, с-з

    761мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd79.97eur85.92

    ЦБ: один из системно значимых российских банков вывел замороженные санкциями активы в отдельное юрлицо

    1607
    7 комментариев

    За год с подписания закона, который позволяет попавшим под западные санкции банкам выделять отдельное юрлицо под замороженные активы, процедуру завершило одно системно значимое финансовое учреждение.

    Об этом 26 мая рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России. «Буквально недавно приняли такое решение, выделили активы, выделили обязательства в отдельное юридическое лицо», — цитирует Полякову агентство «Прайм». Что это за банк заместитель председателя не сообщила.

    Право банкам воспользоваться такой процедурой, которая помогла бы проводить расчеты с иностранными компаниями, дано до 1 июля.

    Месяц назад ВТБ сообщал, что процесс сложный. Заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов просил модифицировать норму закона. У ВТБ и купленного им банка «Открытие» в общей сложности заморожено активов на 685 млрд рублей.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость26 Мая 2023 в 21:44
    Подчищают баланс
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close