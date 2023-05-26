Месть Белой Глэдис: косатка у берегов Испании учила сородичей таранить лодку

Британская морячка Эйприл Бойс пережила ужасную ночь у берегов Испании из-за косаток, которые более часа непрерывно таранили её судно. Женщина в своих соцсетях 26 мая рассказала, что косатки обгоняли яхту, прежде чем в нее врезаться.



«Как будто они разгрызают его на части», — поделилась впечатлениями Эйприл Бойс.

В итоге косатки оторвали руль от лодки, а затем грызли куски обшивки. Судно дало течь, в том числе в машинном отделение. На помощь пришли испанские спасатели, которые сообщили девушке, что это на этой неделе было оторвано 4 руля у разных судов.