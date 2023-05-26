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    Месть Белой Глэдис: косатка у берегов Испании учила сородичей таранить лодку

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    Британская морячка Эйприл Бойс пережила ужасную ночь у берегов Испании из-за косаток, которые более часа непрерывно таранили её судно. Женщина в своих соцсетях 26 мая рассказала, что косатки обгоняли яхту, прежде чем в нее врезаться.

    «Как будто они разгрызают его на части», — поделилась впечатлениями Эйприл Бойс.

    В итоге косатки оторвали руль от лодки, а затем грызли куски обшивки. Судно дало течь, в том числе в машинном отделение. На помощь пришли испанские спасатели, которые сообщили девушке, что это на этой неделе было оторвано 4 руля у разных судов.

    Китообразные промышляли в районе Гибралтара. По данным СМИ, в этом участке обитает косатка, которую успели назвать Белой Глэдис. По одной из версий, она попала в ловушку браконьеров и получила тяжелую травму, что сделало ее агрессивной. Для людей опасность заключается в том, что косатки являются социальными животными и часто перенимают привычки своих сородичей, поэтому явление может стать массовым. По другой версии, косатки воспринимают таран лодок как игру.

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