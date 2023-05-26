Ярмарка современного искусства и выставка под открытым небом у причала открылись в «Севкабель порту»

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





В общественном пространстве «Севкабель порт» одновременно открылись ярмарка современного искусства Port Art Fair и уличный арт-проект, который 1 июня перекочует на улицы страны, превратив рекламные щиты по всей России в выставки под открытым небом.

На ярмарку современно искусства Port Art Fair свои работы привезли 70 независимых художников и 16 галерей со всей России. Devyatnadtsat’, fābula gallery, Nikolay Evdokimov Gallery, галерея «Люда», «Стрит-арт хранение» и другие представили более 100 работ на этом масштабном событии.

Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Вторая часть масштабного культурного проекта, представленная у причала на набережной в преддверии Дня города, — уличная экспозиция, организованная студией «Новые городские художники» и компанией «Газпром нефть». Этот арт-проект меньше чем через неделю смогут увидеть жители всей страны — вместо афиш и баннеров улицы украсят работы художников-самоучек в стиле наивного искусства.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Их холстами станут рекламные конструкции на популярных пешеходных маршрутах Петербурга, Москвы и городов Сибири. Выставка в масштабах городов — это социальный проект «Газпром нефти» и «Новых городских художников», который помогает талантливым людям в домах-интернатах раскрывать свой потенциал и заниматься живописью.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





У каждого из участников уличного арт-проекта необычная история жизни и особенное восприятие окружающих вещей. Благодаря искусству художники смогли преодолеть социальную изоляцию и стереотипы общества, добились признания, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.



Среди них художница Zoika — критики и арт-сообщество называют ее наследницей стиля гениального экспрессиониста Жана-Мишеля Баския. Также на выставке представлены работы Марины Монки, чьи иллюстрации побывали на обложках мировых глянцевых журналов, вошли в коллекции фонда поддержки современного искусства «Сфера» и Академии художеств в Санкт-Петербурге.



Есть в проекте и новички, например для Илоны Антоновой это первая большая презентация ее творческих находок. Она освоила грамоту только к тридцати годам, но ее особенный стиль помогает по-новому взглянуть на мир через художественное выражение эмоций и чувств.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Все работы уличных выставок объединяет тема энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить заботу, внимание и благодарность. Их творчество призывает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, подарить внимание и сказать «спасибо» тем, кто помогает.

