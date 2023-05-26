В Петербурге отметили 60-й Всемирный день Африки первым молодежным фестивалем

В стенах Петербургского политеха прошел первый молодежный форум «Африка в Санкт-Петербурге», приуроченный к 60-летию Всемирного дня Африки и к грядущему летом 2023 года российско-африканскому саммиту.

Фото: управление по связям с общественностью СПбПУ Поделиться Поделиться





25 мая 1963 года считается днем образования организации африканского единства (с 2002 года — Африканский союз), в этот день ООН объявила об освобождении Африки. Дата стала символизировать единство африканских стран и стремление к самостоятельному развитию.



Образовательное сотрудничество Петербурга с африканским континентом началось именно с политеха, где с 1965 года на подготовительном факультете помогали африканской молодежи учить русский язык и поступать в вузы города.

Также с участием ученых политеха, например, реализовали проект электрификации Гвинеи, строили в Африке средние и малые ГЭС, спроектировали ирригационный периметр в Алжире, разработали ГИС для Анголы и многое другое. Сейчас с африканскими странами продолжается сотрудничество в области энергетики, экологии, сельского хозяйства, атомной энергетики и биотехнологий.



В июле этого года Петербург принимает второй экономический и гуманитарный саммит «Россия — Африка». Как заявил Дмитрий Арсеньев, проректор по международной деятельности Санкт-Петербургского политехнического университета, в рамках саммита объявят о ряде громких образовательных программ. Например, о создании в Мали и на территории стран ЭКОВАС (экономическое сообщество из 15 западноафриканских государств) центра подготовки студентов к обучению в российских университетах. Центр будет аналогичным подготовительному факультету политеха. Также университет координирует работу Российско–Африканского сетевого университета — это созданный два года назад образовательный консорциум, в рамках которого сотрудничают 60 университетов. В ближайшее время на его базе планируется открыть для африканских студентов Летний университет в нескольких городах и вузах России, запустить совместные программы аспирантуры и магистратуры.

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День Африки после распада СССР какое-то время не праздновали, восстановить эту традицию в новой России удалось в 2001 году.



— Россия и Африка нужны друг другу, — заявил председатель правления Союза африканской диаспоры за правду и улучшение положения лиц африканского происхождения «Инганзо Гакондо» Туликункико Франсуа Ксавье. — Лучше всего это понимаем мы, представители диаспоры, оставшиеся в России после распада СССР. Деятельность диаспоры началась как раз во времена Союза, мы действовали в рамках землячеств, кураторами которых были вузы. После распада Союза выходцы из Африки пытались возродить землячества и объединить их — попытка увенчалась успехом только в конце 90-х , когда в Петербурге официально зарегистрировали объединение выходцев из Африки.



Во времена СССР около 600 тысяч студентов получили образование в вузах страны. Сейчас в России около 17 тысяч студентов из Африки. Среди них — один из немногих эфиопских студентов в Петербурге, четверокурсник Санкт-Петербургской академии художеств Зелеке Теводрос Абебау. Житель столицы Аддис-Абебы влюбился в русское искусство и пять лет назад приехал сюда учиться. В День Африки он представил в политехе выставку картин, написанных в России. Молодой художник полюбил русскую зиму и церковное зодчество, посетил Карелию, Ростов Великий, Псков, Углич, Изборск, Ярославскую область. У автора, который до этого никогда не видел снега, он получается особенным и очень разнообразным.



— Эфиопия — глубоко религиозная страна. Это одна из первых христианских стран в мире, и религия для нас — это повседневная жизнь, — рассказал Зелеке Теводрос Абебау. — У нас сохранилось много храмов с 4-го и до 19 века . Многие из них, к сожалению, в плачевном состоянии. Я смотрел на них как верующий, а не как художник. Моей мечтой было учиться в академии, выпустившей великих мастеров, и самому стать художником. Я приехал сюда и узнал о мастерской церковно-исторической живописи в академии, где мне очень понравилось и где я учусь сейчас. Мне дали возможность на каждой летней практике ездить по монастырям, где я жил по несколько месяцев и писал картины. Зима меня тоже не пугала. Как-то раз, при подъеме на сортавальскую гору Паасо, где предстояло писать пейзаж, я потерял варежки, а мороз был минус 20 градусов. Тогда я замотал руки бумагой для эскизов, прикрепил к ним кисти и непрерывно писал великолепный заснеженный вид несколько часов. Я рад, что имею шанс изучать церковную и историческую живопись и осваивать ее. После учебы здесь я смогу писать не только картины, но и иконы, фрески. Везде можно найти связь, если есть общая тема. Эфиопию и Россию связывает общее православие.



Фестиваль ко Дню Африки планируют сделать ежегодным и проводить его на площадках других вузов.