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    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым

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    3 комментария

    Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google «ВКонтакте» Apple iTunes.

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    Комментарии 3

    Гость26 Мая 2023 в 17:53
    Так звук и не нужен!..)
    +0−0
    Гость26 Мая 2023 в 17:50
    че это?
    +0−0
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