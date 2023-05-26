Водителя Renault за подбитого «под кайфом» мотоциклиста на Энгельса отправили работать

Суд в Петербурге вынес приговор водителю автомобиля, который устроил серьезное ДТП с мотоциклистом на севере города прошлым летом. За рулем он, как установило следствие, был в нетрезвом уме.

Авария произошла 6 июня 2022 года на проспекте Энгельса. Подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Renault, сообщает 26 мая пресс-служба прокуратуры Петербурга. Выезжая со двора на проспект Энгельса, он не пропустил мотоциклиста на Yamaha, который ехал по проспекту от улицы Рашетова в сторону улицы Сергея Марго, и допустил с ним столкновения. На кадрах, опубликованных в группах «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» и «Мотосолидарность ДТП», видно, что байкер пытался уйти от столкновения, но не успел и врезался машине в район водительской двери. В результате мотоциклист получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.