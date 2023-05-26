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    Это не свадьба. Посторонний человек проскочил сквозь охрану на взлетное поле и обнял Шольца

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    В Германии случайный мужчина подошёл к канцлеру Олафу Шольцу, преодолев все посты охраны, и обнял его. Уже после этого его задержали. Он объяснил, что принял кортеж за свадебный.

    Инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне 24 мая, сообщила газета Bild. Неизвестный легковой автомобиль пристроился в хвост правительственного кортежа, который сопровождали полицейские — они не сразу заметили «гостя». В аэропорту постороннюю машину пропустили через шлагбаум вместе со всей колонной, хотя госномер не был в списках. Кортеж остановился у правительственного «Аэробуса», и когда Шольц вышел из своего автомобиля на поле, незнакомец внезапно выскочил к канцлеру, пожал ему руку и крепко обнял. Только после этого телохранители осознали всю опасность ситуации. Сам Шольц отреагировал хладнокровно, а потом сфотографировался с полицейскими.

    Мужчину допросили в полицейском участке. Ему, по предварительным данным, 48 лет, фамилия у него греческая. Он пояснил, что принял кортеж канцлера за большую свадьбу.

    «Для Шольца это не было большим происшествием, а просто удивительно теплым объятием. Оглядываясь назад, мы ясно понимаем, что там могло произойти», — заявили в ведомстве канцлера (перевод по ТАСС).

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