Это не свадьба. Посторонний человек проскочил сквозь охрану на взлетное поле и обнял Шольца

В Германии случайный мужчина подошёл к канцлеру Олафу Шольцу, преодолев все посты охраны, и обнял его. Уже после этого его задержали. Он объяснил, что принял кортеж за свадебный.



Инцидент произошел в аэропорту Франкфурта-на-Майне 24 мая, сообщила газета Bild. Неизвестный легковой автомобиль пристроился в хвост правительственного кортежа, который сопровождали полицейские — они не сразу заметили «гостя». В аэропорту постороннюю машину пропустили через шлагбаум вместе со всей колонной, хотя госномер не был в списках. Кортеж остановился у правительственного «Аэробуса», и когда Шольц вышел из своего автомобиля на поле, незнакомец внезапно выскочил к канцлеру, пожал ему руку и крепко обнял. Только после этого телохранители осознали всю опасность ситуации. Сам Шольц отреагировал хладнокровно, а потом сфотографировался с полицейскими.

