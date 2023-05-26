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    Мультимедийная заметка

    На сцене и в жизни: творческий проект 10 лет помогает «особым» детям

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    10-летие «Артерии» отметили большим праздником, включающим яркий спектакль
    10-летие «Артерии» отметили большим праздником, включающим яркий спектакль
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    «Не запрещай себе мечтать!» Такие слова не случайно прозвучали на празднике в честь 10-летия инклюзивного центра детского творчества «Артерия» в Петербурге. Творчество заметно меняет воспитанников этого уникального пространства, половина из которых — «особые». Оно помогает им реализовать себя не только в искусстве, но и в жизни.

    Этот неординарный проект начинался как школа рисования, которая занимала крохотное помещение на Конногвардейском бульваре. Она стала отправной точкой для создания целого образовательного центра, в котором могут заниматься, в том числе, дети с особыми возможностями здоровья. Благородную инициативу с самого начала поддержала «Группа ЛСР» — крупнейший строительный холдинг Северо-Запада*. Компания известна широкой благотворительной программой, неотъемлемой частью которой стала и дружба с «Артерией».

    «Если бы не поддержка «Группы ЛСР», то ничего бы не вышло: нам нужны были помещения, а также материалы — методические и для творчества, — рассказала директор инклюзивного центра Юлия Дунаевская. — Застройщик предоставил нам здание на Кирочной улице, 64, и обеспечил всем необходимым. До сих пор компания остается нашим главным спонсором».

    За десять лет в центре прошли обучение около 800 школьников. Сегодня его воспитанники могут посещать группы художественного творчества, театральную студию, английский, литературный и компьютерный клубы.

    Многие дети занимаются в «Артерии» по несколько лет, выбирая сразу несколько направлений. Как, например, 11-летний «солнечный» Марк: в первый год обучения он посещал только театральную студию, на второй год в его расписании появились уроки современного танца, иностранный язык и рисование.

    «Всеми занятиями мы очень дорожим: отношением преподавателей, их готовностью работать с особыми детками, — отмечает мама ребенка Ольга Федорова. — «Артерия» интересна тем, что учебные курсы достаточно академичные, они нацелены на результат. Иногда разница «особый» и «не особый» стирается, и с Марка требуют так же, как с других детей. Он тоже, в свою очередь, старается как-то подтянуться за ребятами».

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    Творческое пространство подарило ребенку друзей, новые увлечения, а самое главное — уверенность в себе и ощущение, что ты не один.

    ПАО «Группа ЛСР», lsrgroup.ru

    Все фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Группа ЛСР».

    * Подробнее о рейтинге можно узнать здесь.

    10-летие «Артерии» отметили большим праздником, включающим яркий спектакль
    10-летие «Артерии» отметили большим праздником, включающим яркий спектакль

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