На сцене и в жизни: творческий проект 10 лет помогает «особым» детям

«Не запрещай себе мечтать!» Такие слова не случайно прозвучали на празднике в честь 10-летия инклюзивного центра детского творчества «Артерия» в Петербурге. Творчество заметно меняет воспитанников этого уникального пространства, половина из которых — «особые». Оно помогает им реализовать себя не только в искусстве, но и в жизни.



Этот неординарный проект начинался как школа рисования, которая занимала крохотное помещение на Конногвардейском бульваре. Она стала отправной точкой для создания целого образовательного центра, в котором могут заниматься, в том числе, дети с особыми возможностями здоровья. Благородную инициативу с самого начала поддержала «Группа ЛСР» — крупнейший строительный холдинг Северо-Запада*. Компания известна широкой благотворительной программой, неотъемлемой частью которой стала и дружба с «Артерией».



«Если бы не поддержка «Группы ЛСР», то ничего бы не вышло: нам нужны были помещения, а также материалы — методические и для творчества, — рассказала директор инклюзивного центра Юлия Дунаевская. — Застройщик предоставил нам здание на Кирочной улице, 64, и обеспечил всем необходимым. До сих пор компания остается нашим главным спонсором».



За десять лет в центре прошли обучение около 800 школьников. Сегодня его воспитанники могут посещать группы художественного творчества, театральную студию, английский, литературный и компьютерный клубы.



Многие дети занимаются в «Артерии» по несколько лет, выбирая сразу несколько направлений. Как, например, 11-летний «солнечный» Марк: в первый год обучения он посещал только театральную студию, на второй год в его расписании появились уроки современного танца, иностранный язык и рисование.

«Всеми занятиями мы очень дорожим: отношением преподавателей, их готовностью работать с особыми детками, — отмечает мама ребенка Ольга Федорова. — «Артерия» интересна тем, что учебные курсы достаточно академичные, они нацелены на результат. Иногда разница «особый» и «не особый» стирается, и с Марка требуют так же, как с других детей. Он тоже, в свою очередь, старается как-то подтянуться за ребятами».