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    Медведев: «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов

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    Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил о том, что нынешний состав сине-бело-голубых составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов.

    «К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — цитирует Медведева «Чемпионат.com».

    Напомним, что при главном тренер Сергее Семаке «Зенит» ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2021/22 петербургский клуб стал третьим в своей группе и выбыл в Лигу Европы, в сезонах 2020/21 и 2019/20 сине-бело-голубые заняли четвертые места.

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