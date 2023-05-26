Медведев: «Зенит» составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил о том, что нынешний состав сине-бело-голубых составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов.



«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьезную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — цитирует Медведева «Чемпионат.com».

Напомним, что при главном тренер Сергее Семаке «Зенит» ни разу не выходил в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2021/22 петербургский клуб стал третьим в своей группе и выбыл в Лигу Европы, в сезонах 2020/21 и 2019/20 сине-бело-голубые заняли четвертые места.