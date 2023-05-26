Уехал на такси. Мобилизованный из Новосибирска получил 5 лет за дезертирство

Пять лет колонии общего режима за уклонение от службы получил 25-летний рядовой Владимир Константинов из Новосибирска. Об этом 25 мая сообщили 2-й Восточный окружной военный суд и «Коммерсантъ».
Его признали виновным в преступлении по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство). Она предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы. Константинов в декабре 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь, где находилась его воинская часть, и убыл к месту жительства. «Стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу», — говорится в решении суда.
Как пишет газета «Коммерсантъ», мужчину призвали по мобилизации осенью прошлого года. Он проходил срочную службу в 2016–2017 годах в одной из воинских частей Приморья. До мобилизации Константинов работал грузчиком на фабрике мороженого. Для подготовки к спецоперации его вместе с другими бойцами направили в учебный палаточный лагерь. Там он провел три месяца.
Мобилизованный сбежал из палаточного лагеря 29 декабря. «Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер», — говорится в публикации.
В январе 2023 года Владимир Константинов явился в отдел СКР по Новосибирскому гарнизону после телефонного разговора со следователем. Задерживать его не стали. Он признал вину в дезертирстве и во время допроса заявил, что «лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт».