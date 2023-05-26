Уехал на такси. Мобилизованный из Новосибирска получил 5 лет за дезертирство

Пять лет колонии общего режима за уклонение от службы получил 25-летний рядовой Владимир Константинов из Новосибирска. Об этом 25 мая сообщили 2-й Восточный окружной военный суд и «Коммерсантъ».





Его признали виновным в преступлении по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство). Она предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы. Константинов в декабре 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь, где находилась его воинская часть, и убыл к месту жительства. «Стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу», — говорится в решении суда.