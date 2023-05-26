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    Компания Маска Neuralink получила разрешение вживлять чипы людям в мозг

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    Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся производством чипов для мозга, получила разрешение регулятора FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) для клинических испытаниях на людях. Вскоре будет объявлен набор добровольцев.

    «Этот результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — сообщила компания в Twitter (перевод по РИА Новости).

    Neuralink основана в 2016 году. В начале 2022 года она уже обращалась в FDA за разрешением на такие испытания, но получила отказ. По словам Маска, «революционный мозговой имплантат» Neuralink предназначен для людей с параличом, слепотой и другими подобными недугами.

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    Комментарии 17

    Zet26 Мая 2023 в 11:10
    "I’ll be back"
    (c)
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