Температура в России преодолела 35-градусную отметку. А где-то до сих пор снег

В четверг, 25 мая, температура воздуха в России впервые с начала года превысила отметку 35 градусов по Цельсию. Об этом сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Рекорды, по его словам, зафиксированы сразу в трёх регионах: на Ставрополье (Рощино - 35,0), в Волгоградской области (Эльтон - 35,1) и в Дагестане.



«Город Хасавюрт вчера стал самым тёплым местом в нашей стране - воздух там прогрелся до +35,3 градуса», - пишет Леус.



При этом есть места, где до сих пор лежит снег. Например, в Норильске сегодня максимум плюс 4 градуса.

