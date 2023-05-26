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    Петербургский пенсионер с Рождества ждал форму НАТО за полмиллиона, а потом пришел за ней в полицию

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    Пожилой мужчина заключил зимой сделку о покупке формы образца НАТО на севере Петербурга, но продавец пропал, не исполнил обязательства.

    В полицию Выборгского района Петербурга 68-летний местный житель пришел накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 мая. Он, по предварительной информации, сообщил, что 7 января около четырех дня встречался с неким мужчиной в ресторане на проспекте Просвещения. Пенсионер передал ему 400 тысяч рублей для покупки военной формы образца НАТО. Однако свои обязательства мужчина так и не выполнил. К концу мая терпение пожилого мужчины иссякло, и он обратился в полицию.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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