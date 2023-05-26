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    Мужчина в камуфляжной рубашке расправился с двумя противниками ножом и газом на юге Петербурга

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    2 комментария

    Полиция Московского района Петербурга выясняет причину конфликта, в котором мужчина в камуфляже напал на двоих.

    В единую службу 112 о произошедшем у дома 109 по Краснопутиловской улице сообщил очевидец накануне около восьми вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 мая. Когда наряд прибыл на место, то увидел, как скорая увозит мужчину с ножевым ранением. Его личность была установлена — 36-летнего раненного в живот ножом в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 26. Он в реанимации.

    Выяснилось также, что чуть раньше от дома в травмпункт уехал 46-летний мужчина, которому залили глаза газом.

    Обоим мужчинам вред здоровью нанес один и тот же противник. О нем они смогли рассказать, что это мужчина с татуировкой на лице в виде капли, в камуфляжной рубашке, черных джинсах и обуви. Он скрылся с места преступления. Его сейчас ищут.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 2

    Гость26 Мая 2023 в 09:02
    позывной "Капля"
    +2−1
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