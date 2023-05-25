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    «Мы восстановили справедливость». Беглов рассказал о том, почему Пьеху лишь с 15-го раза выбрали почетным гражданином

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о присвоении звания почетного гражданина города певице Эдите Пьехе. В интервью на телеканале «78» он заметил, что артистка заслужила это звание.

    «Давайте просто порадуемся, мы восстановили справедливость. Остальное — детали. Почетные граждане Петербурга по команде не выбираются. Есть депутатские фракции, есть сообщества, группы интересов, накладки, лоббирование… Напомню, что с 2016 года губернатор не выдвигает кандидатов на это звание, но мы конструктивно работаем с депутатами», — добавил он.

    24 мая в петербургском парламенте выбрали новых почетных граждан. Ими стали певица Эдита Пьеха и блокадница Надежда Строгонова. Пьеха на это звание претендовала уже 14 раз, но каждый раз получала отказ.

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