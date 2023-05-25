В Капеллу привезли самый полный скелет мамонта в мире. Но он не очень настоящий

Новосибирский краеведческий музей представил точную реплику самца мамонта, найденного в Сибири. Скелет в полную величину был представлен во время «Дней культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге», убедился корреспондент «Фонтанки» 25 мая.



На выставке петербуржцы узнали, что археологи обнаружили бивни в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году, после разрешения на раскопки, был найден почти полностью скелет молодого самца мамонта. По словам экспертов, это редчайший случай, когда скелет был собран на 70%. Успехом считается, если найдено хотя бы 30% останков. Вероятнее всего, скелет был найден почти в полном виде, поскольку животное погибло от попадания в ловушку. Новосибирский мамонт является одним из наиболее полных скелетов мамонта в мире.

