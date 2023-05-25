Студентку академии Эйфмана приговорили за подделку документов. Она прикрывала деликатную проблему

Петербургскую студентку признали виновной по статье о подделке документов. Судимость стала побочным эффектом нелёгкой борьбы с комплексами и цифрами на весах в разгар учёбы в танцевальной академии.



О приговоре 25 мая сообщила прокуратура Петербурга. Девушке вменили использование трёх липовых справок, которыми она освободила себя от занятий в Академии танца Бориса Эйфмана. Купленные в интернете листы там получали с ноября по март этого года.

По информации «Фонтанки», не тяжесть нагрузки стала причиной длительного перерыва в учёбе. Девушка призналась, что в октябре прошлого года набрала вес — по её мнению, лишний. Диеты здоровья не добавили, и на фоне комплексов случился эмоциональный срыв. Переживала она его дома, за закрытыми дверьми.