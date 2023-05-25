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    Студентку академии Эйфмана приговорили за подделку документов. Она прикрывала деликатную проблему

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    Петербургскую студентку признали виновной по статье о подделке документов. Судимость стала побочным эффектом нелёгкой борьбы с комплексами и цифрами на весах в разгар учёбы в танцевальной академии.

    О приговоре 25 мая сообщила прокуратура Петербурга. Девушке вменили использование трёх липовых справок, которыми она освободила себя от занятий в Академии танца Бориса Эйфмана. Купленные в интернете листы там получали с ноября по март этого года.

    По информации «Фонтанки», не тяжесть нагрузки стала причиной длительного перерыва в учёбе. Девушка призналась, что в октябре прошлого года набрала вес — по её мнению, лишний. Диеты здоровья не добавили, и на фоне комплексов случился эмоциональный срыв. Переживала она его дома, за закрытыми дверьми.

    Вернуться в академию намеревалась с возвращением в форму. В купленных справках, якобы выданных в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, виделось спасение от отчисления.

    Между тем следствие установило, что учёбе студентки её вес едва ли мог помешать. Она получает специальность художника-гримёра.

    Петроградский районный суд не стал чинить препятствий в освоении искусства грима. Обвиняемой назначили 5 месяцев ограничения свободы.

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    Поддельная справка
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