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    В Лондоне машина врезалась в ворота на Даунинг-стрит. Подозреваемого в опасной езде задержали

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    Машина врезалась в ворота на Даунинг-стрит, официальной резиденции премьер-министра Великобритании. Об этом 25 мая сообщает CNN.

    Согласно данным полиции Лондона, по подозрению в нанесении ущерба и опасном вождении был арестован один мужчина. По предварительной информации, никто не пострадал.

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    «Около 16:20 автомобиль въехал в ворота на Даунинг-стрит. Вооруженные сотрудники задержали мужчину на месте происшествия. <...> Расследование продолжается», — заявили в полиции.

    Большая часть соседней улицы Уайтхолл была закрыта для движения транспорта. Правоохранители также не пропускали пешеходов к Даунинг-стрит.

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