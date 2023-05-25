В Лондоне машина врезалась в ворота на Даунинг-стрит. Подозреваемого в опасной езде задержали

Машина врезалась в ворота на Даунинг-стрит, официальной резиденции премьер-министра Великобритании. Об этом 25 мая сообщает CNN.
Согласно данным полиции Лондона, по подозрению в нанесении ущерба и опасном вождении был арестован один мужчина. По предварительной информации, никто не пострадал.
«Около 16:20 автомобиль въехал в ворота на Даунинг-стрит. Вооруженные сотрудники задержали мужчину на месте происшествия. <...> Расследование продолжается», — заявили в полиции.
Большая часть соседней улицы Уайтхолл была закрыта для движения транспорта. Правоохранители также не пропускали пешеходов к Даунинг-стрит.