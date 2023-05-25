Пашинян и Алиев поспорили на встрече в Кремле

Заседание высшего Евразийского экономического совета прошло в Большом Кремлевском дворце в четверг, 25 мая. В ходе мероприятия премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поспорили, но в процессе дискуссии сообщили и о решении территориального спора между двумя странами. Трансляцию проводила пресс-служба Кремля. Президент Азербайджана на заседании заявил, что «существуют серьезные предпосылки для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе признания территориальной целостности», пишет «Коммерсантъ».

Вскоре в своем выступлении глава Армении высказал недовольство риторикой Алиева из-за термина «Зангезурский коридор». «[Президент Азербайджана] использовал в своем выступлении выражение, которое последние годы служит заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении», — сказал Пашинян.

Также армянский лидер отметил, что Лачинский коридор должен контролироваться российскими миротворцами, а сейчас он «незаконно заблокирован со стороны Азербайджана». Однако Пашинян подтвердил готовность страны к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций, которые проходят через Армению.

Прозвучавшее высказывание прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

«Спасибо большое, но то, что я услышал из выступления президента Алиева, он говорил, что создаются условия в связи с признанием границ... Что эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе и по транспортным коммуникациям. Мне очень приятно отметить, что и премьер-министр Армении сказал, что Армения тоже думает в этом отношении, считает, что это возможно», — сказал он.

Затем слово снова взял Алиев и отверг заявления Пашиняна о территориальных претензиях. «Таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. <…> Название «коридор» не является посягательством на чью-то территорию», — сказал президент Азербайджана. Затем Пашинян вновь обвинил Азербайджан в блокировке Лачинского коридора, но добавил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе мы достаточно хорошо продвигаемся в урегулировании наших отношений», — заявил президент Армении.