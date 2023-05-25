На Петербург движется туча. В течение часа в городе ждут дождь

Вечером в четверг в Петербурге пасмурно, в течение часа в городе ожидается дождь. Туча движется в сторону Приморского и Выборгского районов и уже намочила Курортный. Об этом 25 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».



Температура воздуха по данным на 18 часов составляет 18 градусов со знаком плюс. Сегодня утром столбик термометра поднимался до 15 градусов.