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    На Петербург движется туча. В течение часа в городе ждут дождь

    2018
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    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Вечером в четверг в Петербурге пасмурно, в течение часа в городе ожидается дождь. Туча движется в сторону Приморского и Выборгского районов и уже намочила Курортный. Об этом 25 мая свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

    Температура воздуха по данным на 18 часов составляет 18 градусов со знаком плюс. Сегодня утром столбик термометра поднимался до 15 градусов.

    Фото: Яндекс.Погода
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    ГУ МЧС по Петербургу предупреждало, что в четверг в Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление юго-западного ветра до 17 м/с. Накануне Смольный объявил «желтый» уровень опасности на вторую половину 25 мая, что означает потенциально опасную погоду.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
    Фото: Яндекс.Погода

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