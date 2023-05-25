Суд отменил приговор уфимцу, 13 лет отсидевшему за чужое преступление

Верховный суд России признал невиновным 85-летнего жителя Уфы Фахтуллу Исхакова, который отсидел 13 лет в тюрьме из-за оговора соседей. Об этом 25 мая сообщает UFA1.RU со ссылкой на защитника Виталия Буркина.



«Семь лет я вел его дело, слава богу, всё получилось!» — заявил Виталий Буркин.



В 1959 году Миякинский народный суд БАССР признал Исхакова виновным в двойном убийстве. Следователи тогда посчитали, что мужчина проник посреди ночи в дом к трем женщинам. Девушке, ее матери и гостившей в доме подруге были нанесены ранения.

