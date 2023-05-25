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    Суд отменил приговор уфимцу, 13 лет отсидевшему за чужое преступление

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    Верховный суд России признал невиновным 85-летнего жителя Уфы Фахтуллу Исхакова, который отсидел 13 лет в тюрьме из-за оговора соседей. Об этом 25 мая сообщает UFA1.RU со ссылкой на защитника Виталия Буркина.

    «Семь лет я вел его дело, слава богу, всё получилось!» — заявил Виталий Буркин.

    В 1959 году Миякинский народный суд БАССР признал Исхакова виновным в двойном убийстве. Следователи тогда посчитали, что мужчина проник посреди ночи в дом к трем женщинам. Девушке, ее матери и гостившей в доме подруге были нанесены ранения.

    В 2013 году односельчанин уфимца пришел с явкой с повинной в Следственный комитет и признался, что преступление совершил он, а не Исхаков. Оказалось, что в 1959 году свидетели оговорили уфимца. В итоге Верховный суд признал приговор ошибочным. Исхаков прошел всевозможные инстанции, добиваясь признания своей невиновности.

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