Вместо ребенка — воспоминание. Три истории о пропавших детях в инсталляции от «ЛизаАлерт»

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В «Севкабель порту» открылась инсталляция поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», посвященная Дню пропавших детей. Каждая пустая комната рассказывает о том, как в квартире остались жить одни взрослые.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Вчера в Центральном районе Петербурга пропала семилетняя Настя Сотникова. Первоклассница исчезла в тот момент, когда её мать отлучилась в магазин. По данным правоохранительных органов, девочка, предположительно, ушла с детской площадки с неизвестной женщиной», — монотонно рассказывает с экрана небольшого телевизора ведущая. Кроме включенной телепрограммы и двух фикусов, жизни тут больше нет: краска в палитре засохла, а книжка на диване так и осталась недочитанной.



В новостях показывают и маму. Она рассказывает, как зашла за продуктами, а когда вышла, на площадке Насти уже не было: «Я совсем не поняла, здесь вроде прятаться негде. Я подбегаю к песочнице, подумала, может быть, она с малышами. Она, знаете, очень детей любит. А её там нет. Потом увидела бабушек на лавочке, у них спрашиваю: «Вы видели девочку?» Они сказали, что она ушла с женщиной». Родители говорили с Настей о безопасности, но больше рассказывали о мужчинах: про женщин речь как-то не заходила.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





После выпуска новостей на экране показывают фотографию с дня рождения Насти: родители хлопают, пока она задувает свечи. Фигура Насти медленно исчезает, стул остается пустой.

На самом деле семилетней Насти не существует и она никогда не уходила с площадки с незнакомой женщиной в коричневом пальто. Но нельзя сказать, что эта история полностью выдумана — она основана на сотнях реальных поисков, которые проводили поисковики «ЛизаАлерт».



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Примерно каждое шестое сообщение о пропавшем, которое поступает на горячую линию отряда, касается ребенка или подростка. С начала 2023 года в «ЛизаАлерт» поступило 189 заявок на поиск несовершеннолетних. 169 из них нашли живыми, троих — погибшими. Еще одного ребенка найти так и не удалось.



«Каждая из комнат рассказывает историю отдельной семьи. Папа, мама, но нет... не сын или дочь, а воспоминание о них. Они были, но пропали. О том, что именно произошло, рассказывают в комнатах. На стенах — фотографии, на которых когда-то был запечатлен ребёнок. В момент, когда он был найден погибшим, он просто исчезает. Это наше представление о том, как видят пропажу своего ребенка родители», — рассказала «Фонтанке» руководитель направления внешних связей «ЛизаАлерт» Анна Мишурнова.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вторая комната — кухня, на которой когда-то играл Ваня. В пять лет он заблудился в лесу. Третья принадлежала Антону. Ему было четыре, когда он ушел погулять и утонул в озере.



Девушка с младенцем в голубом слинге смотрит на раскиданные на полу игрушки: два динозавра и трактор. «Следить надо за детьми, пойдем», — тянет её за руку муж. Она продолжает стоять...

Инсталляция «Город взрослых» будет работать на территории «Севкабель порта» до 1 июня включительно. Вход свободный.