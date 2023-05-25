Купить платье невесты, прикоснуться к SHAMAN и выдержать. Как проходили съемки клипа на песню «Мед»

Клип на песню «Мед» SHAMAN снимали в Петербурге. В массовке — больше сотни поклонниц в свадебных платьях, которые собрались в Мраморном дворце. Многие провели по 8–9 часов в ожидании вызова на площадку. Без еды и даже без стульев — не предусмотрено. Платья, обувь, прически и макияж тоже за свой счет. Кроме того, все подписали договор о неразглашении.



— Дело в том, что сам клип должен быть сенсационным, как и любая история. Чем дольше мы с вами сохраним секрет о премьере, чем меньше людей будут знать суть ролика, чем меньше информации у журналистов, тем лучше, — убеждали продюсеры девушек в начале съемок.



Большинство попали на съемочную площадку только к семи вечера, весь день проведя на улице. Телефоны у девушек изъяли, чтобы не снимали. К вечеру все девушки невероятно устали, но после съемок выглядели довольными: одни — потому что все закончилось, другие — потому что прикоснулись к SHAMAN.

