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    Купить платье невесты, прикоснуться к SHAMAN и выдержать. Как проходили съемки клипа на песню «Мед»

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    Клип на песню «Мед» SHAMAN снимали в Петербурге. В массовке — больше сотни поклонниц в свадебных платьях, которые собрались в Мраморном дворце. Многие провели по 8–9 часов в ожидании вызова на площадку. Без еды и даже без стульев — не предусмотрено. Платья, обувь, прически и макияж тоже за свой счет. Кроме того, все подписали договор о неразглашении.

    — Дело в том, что сам клип должен быть сенсационным, как и любая история. Чем дольше мы с вами сохраним секрет о премьере, чем меньше людей будут знать суть ролика, чем меньше информации у журналистов, тем лучше, — убеждали продюсеры девушек в начале съемок.

    Большинство попали на съемочную площадку только к семи вечера, весь день проведя на улице. Телефоны у девушек изъяли, чтобы не снимали. К вечеру все девушки невероятно устали, но после съемок выглядели довольными: одни — потому что все закончилось, другие — потому что прикоснулись к SHAMAN.

    Если вы еще не прочитали гонзо-репортаж Венеры Галеевой в роли невесты на съемках клипа SHAMAN, то поспешите прочитать его тут.

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