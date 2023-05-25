На Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга по аренде участка в деревне Бережки

Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск подал в суд на народную артистку СССР Аллу Пугачеву из-за долга в 44,5 тыс. рублей по аренде прибрежного участка в деревне Бережки. Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.



Задолженность возникла за период за период с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Также в иске указана сумма пени в 6,7 тыс. рублей за период с 16 июня 2021 года по 11 марта 2023 года.



Ранее дачу певицы выставил на продажу за 225 млн рублей внук звезды — Никита Пресняков.

