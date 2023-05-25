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    На Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга по аренде участка в деревне Бережки

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    Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск подал в суд на народную артистку СССР Аллу Пугачеву из-за долга в 44,5 тыс. рублей по аренде прибрежного участка в деревне Бережки. Об этом 25 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

    Задолженность возникла за период за период с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2022 года. Также в иске указана сумма пени в 6,7 тыс. рублей за период с 16 июня 2021 года по 11 марта 2023 года.

    Ранее дачу певицы выставил на продажу за 225 млн рублей внук звезды — Никита Пресняков.

    Подмосковный особняк был построен еще в 1990-х, его площадь составляет 800 квадратных метров. Здание расположено за высоким забором и имеет выход к реке Истре. Многие односельчане некогда благодарили артистку за то, что она оплатила работы по асфальтированию Бережков. В нулевые годы Пугачева принимала у себя на даче журналистов программы «Растительная жизнь» на НТВ.

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    Алла Пугачева
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