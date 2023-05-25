Спрос на загородном рынке Петербурга за квартал вырос на 5%, но предложение близко к историческому минимуму

В первом квартале 2023 года на первичном загородном рынке продали 1,3 тысячи объектов, 90% из них составили участки без подряда. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), спрос на загородном рынке подрос на 5% относительно 4 квартала прошлого года.



— Весной активность покупателей на загородном рынке растет, объем сделок в первом квартале на 5% превысил показатели четвертого квартала 2022 года, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Но все же эти показатели далеки от ажиотажных цифр периода пандемии, когда за квартал продавали от 2,5 до 3,2 тыс. объектов.

