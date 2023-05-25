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    Спрос на загородном рынке Петербурга за квартал вырос на 5%, но предложение близко к историческому минимуму

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    В первом квартале 2023 года на первичном загородном рынке продали 1,3 тысячи объектов, 90% из них составили участки без подряда. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), спрос на загородном рынке подрос на 5% относительно 4 квартала прошлого года.

    — Весной активность покупателей на загородном рынке растет, объем сделок в первом квартале на 5% превысил показатели четвертого квартала 2022 года, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Но все же эти показатели далеки от ажиотажных цифр периода пандемии, когда за квартал продавали от 2,5 до 3,2 тыс. объектов.

    Как отмечают эксперты, серьезную конкуренцию первичному загородному рынку теперь составляет вторичный. Последние три года на фоне ажиотажного спроса многие инвесторы вкладывались в загородную недвижимость, а сейчас выставляют на продажу коттеджи и участки, купленные до повышения цен. В таких условиях на вторичном рынке уже накопился ощутимый объем интересного предложения в разных локациях.

    При этом на первичном рынке за первый квартал в продажу поступило всего лишь 300 объектов — это минимальный показатель за всю историю наблюдений. По словам Ольги Трошевой, общий объем первичного загородного предложения за квартал составил 16,1 тыс. объектов — это тоже близкий к историческим минимумам уровень. 81% в этом объеме пришелся на участки без подряда.

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