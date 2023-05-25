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    В Кремле высказались об угрозах Украины в адрес Владимира Путина

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    Заявление Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Украины, как отмечает «Коммерсант», 24 мая заявил, что российский лидер является первой целью на ликвидацию.

    «Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна завершиться достижением поставленных целей», — сказал представитель Кремля журналистку ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков добавил, что службы безопасности президента РФ знают свою работу и знают, что делать.

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