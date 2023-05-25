GloraX и нижегородские власти договорились о КРТ. В центре города построят новые и реконструируют исторические объекты

Девелопер GloraX и правительство Нижегородской области заключили договор о комплексном развитии территории Черниговской улицы на участке от Канавинского моста до Метромоста в Нижнем Новгороде. Это первый проект КРТ по инициативе правообладателя в регионе.
Договор предусматривает проекты охранных объектов культурного наследия, в том числе проект объединенной охранной зоны Благовещенского монастыря, федерального объекта культурного наследия. Также застройщик должен разработать проект инженерной защиты территории, в частности, укрепления склона и объемно-планировочное решение по застройке.
Также условия документа предполагают реконструкцию более 19 тыс. кв. м объектов культурного наследия — это три здания мельницы ансамбля Башкировых и здание мельницы Дегтярева, которые находятся в собственности застройщика. В будущем в промышленных зданиях комплекса Башкирова обновят инженерную начинку и приспособят под жилье.
Также власти города выделят 325 млн руб. на реставрацию еще девяти объектов культурного наследия на Черниговской улице. Деньги пойдут на ремонт фасадов, кровель, архитектурную подсветку, замену окон. Работы проведут совместно с Фондом капремонта региона и администрацией города.
Проект КРТ также предполагает и расселение двух многоквартирных домов. Финансирование этого процесса определит соглашение о социально-экономическом партнерстве, которое застройщик заключит с администрацией города отдельно.
Площадь будущего строительства в рамках КРТ составит более 127 тыс. кв. м. В том числе это будут два высотных корпуса, один из которых, высотой 100 м, станет самым высоким зданием в городе. Помимо жилых зданий, в проекте появятся два детских сада на 60 и 80 мест, которые передадут на баланс администрации города.
Как подчеркнул Дмитрий Ногтев, директор по региональному развитию и GR GloraX, договор о КРТ с региональным правительством положительно скажется на получении проектного финансирования, так как для банков вхождение в проект государства — весомый аргумент.