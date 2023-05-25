GloraX и нижегородские власти договорились о КРТ. В центре города построят новые и реконструируют исторические объекты

Девелопер GloraX и правительство Нижегородской области заключили договор о комплексном развитии территории Черниговской улицы на участке от Канавинского моста до Метромоста в Нижнем Новгороде. Это первый проект КРТ по инициативе правообладателя в регионе.



Договор предусматривает проекты охранных объектов культурного наследия, в том числе проект объединенной охранной зоны Благовещенского монастыря, федерального объекта культурного наследия. Также застройщик должен разработать проект инженерной защиты территории, в частности, укрепления склона и объемно-планировочное решение по застройке.

