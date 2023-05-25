КАД между ЗСД и Приморским шоссе будут полностью перекрывать четыре ночи подряд

На севере Петербурга в последние дни мая будут полностью перекрывать движение по кольцевой автодороге по ночам. Это необходимо для безопасного демонтажа опор, проходящих над дорогой.

С 26 по 29 мая на участке с нулевого по 10-й километр КАД, между развязками с ЗСД и Приморским шоссе, несколько раз за ночь будут на полчаса полностью останавливать движение в обоих направлениях, сообщает 25 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Магистраль будут перекрывать с 1:00 до 1:30, с 1:40 до 2:10, с 3:00 до 3:30 и с 3:40 до 4:10. Объехать участок можно будет через Левашовское шоссе. Для удобства водителей на месте будут работать регулировщики.