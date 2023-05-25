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    КАД между ЗСД и Приморским шоссе будут полностью перекрывать четыре ночи подряд

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На севере Петербурга в последние дни мая будут полностью перекрывать движение по кольцевой автодороге по ночам. Это необходимо для безопасного демонтажа опор, проходящих над дорогой.

    С 26 по 29 мая на участке с нулевого по 10-й километр КАД, между развязками с ЗСД и Приморским шоссе, несколько раз за ночь будут на полчаса полностью останавливать движение в обоих направлениях, сообщает 25 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Магистраль будут перекрывать с 1:00 до 1:30, с 1:40 до 2:10, с 3:00 до 3:30 и с 3:40 до 4:10. Объехать участок можно будет через Левашовское шоссе. Для удобства водителей на месте будут работать регулировщики.

    В рамках реконструкции северного участка кольцевой там будут демонтировать П-образные металлические опоры над проезжей частью и установленные на них дорожные знаки. Всего уберут семь опор. Работы выполнит АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДПерекрытия движения
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