Чапаев из «Ночлежки» проведет по петербургским фавелам

Знаменитая благотворительная организация помощи бездомным людям «Ночлежка» появилась именно на Лиговке — месте, где долгое время были дома ночлежные и публичные, доходные и народные, портерные и богадельни. Узнаем, как они работали и где располагались. 28 мая, 18+

Сейчас при слове «фавелы» сразу представятся трущобы в бразильских городах. Исторические корни уходят в поселение, возникшее на холме, где росло дерево фавела, а поселенцами были отвоевавшие солдаты, которым больше негде было жить. Так что очень символично, что экскурсию по петербургским «фавелам» проведет сотрудник «Ночлежки» — организации, помогающей людям, которым негде жить.

А когда думаешь о Лиговке XIX века, тоже не сразу вспомнишь, что именно здесь были проложены первые в городе рельсы и прошла первая конка, а после — паровой трамвай. Обычно все это прогрессивное отодвигается репутацией старой Лиговки как неблагополучного района. Такие есть в каждом большом городе, но, как говорят в ДК Лурье, «не каждый умеет их исследовать и о них рассказать». А руководитель гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев — умеет и то, и другое. Он закончил магистратуру истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, поступил в аспирантуру Института истории РАН, и профессиональный интерес Чапаева — именно «городское дно» прошлого.

