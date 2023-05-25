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    Чапаев из «Ночлежки» проведет по петербургским фавелам

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    Знаменитая благотворительная организация помощи бездомным людям «Ночлежка» появилась именно на Лиговке — месте, где долгое время были дома ночлежные и публичные, доходные и народные, портерные и богадельни. Узнаем, как они работали и где располагались. 28 мая, 18+

    Фото: Наталья Гончарова
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    Сейчас при слове «фавелы» сразу представятся трущобы в бразильских городах. Исторические корни уходят в поселение, возникшее на холме, где росло дерево фавела, а поселенцами были отвоевавшие солдаты, которым больше негде было жить. Так что очень символично, что экскурсию по петербургским «фавелам» проведет сотрудник «Ночлежки» — организации, помогающей людям, которым негде жить.

    А когда думаешь о Лиговке XIX века, тоже не сразу вспомнишь, что именно здесь были проложены первые в городе рельсы и прошла первая конка, а после — паровой трамвай. Обычно все это прогрессивное отодвигается репутацией старой Лиговки как неблагополучного района. Такие есть в каждом большом городе, но, как говорят в ДК Лурье, «не каждый умеет их исследовать и о них рассказать». А руководитель гуманитарных проектов «Ночлежки» Андрей Чапаев — умеет и то, и другое. Он закончил магистратуру истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, поступил в аспирантуру Института истории РАН, и профессиональный интерес Чапаева — именно «городское дно» прошлого.

    Идем на экскурсию «Лиговка за Обводным: петербургские фавелы с Андреем Чапаевым» 28 мая. Подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 14:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова

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