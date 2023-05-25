Будьте осторожны в лесу: там появились места, где лучше не дышать

У весны ещё полно новостей для вас. Не каждый цветок повод для публикации, но этот достоин. Его надо знать в лицо — ради собственной безопасности и для здоровья.



«Будьте осторожны! На болотах зацвёл багульник болотный (Ledum palustre)», — предупреждает биолог Павел Глазков 25 мая в своём канале «Каждой твари по паре».

