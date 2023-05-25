Будьте осторожны в лесу: там появились места, где лучше не дышать

У весны ещё полно новостей для вас. Не каждый цветок повод для публикации, но этот достоин. Его надо знать в лицо — ради собственной безопасности и для здоровья.
«Будьте осторожны! На болотах зацвёл багульник болотный (Ledum palustre)», — предупреждает биолог Павел Глазков 25 мая в своём канале «Каждой твари по паре».
Название «багульник» происходит от старославянского глагола «багулить», что означает «травить, отравлять». Это мелкий кустарник с вечнозелёными кожистыми листьями. Его ветки, листья, а особенно цветки, пыльца и семена издают резкий одурманивающий запах, который обладает отравляющим действием и поражает нервную систему. Эфирные масла растения оказывают двойное действие: сначала возбуждают, а затем угнетают, и человек начинает чувствовать апатию и сонливость, может появиться головокружение и головная боль. Это действие усиливается в тёплую солнечную погоду. Поэтому места цветения багульника надо пересекать максимально быстро, не задерживаясь, а лучше вообще обойти стороной.
«Если вы хотите понаблюдать цветение этого ароматного растения, следует делать это рано утром или вечером, когда жара спадает и дурманящий аромат багульника развеивается», — советует биолог.
При этом багульник — лекарственное растение. Его используют как спазмолитическое, дезинфицирующее, потогонное средство, применяют наружно для лечения ран и ушибов. Запах свежих листьев и ветвей багульника отпугивает кровососущих насекомых и моль.