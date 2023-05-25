    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, с-з

    760мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.97eur86.2

    В «Невидимом театре» в День защиты детей пройдёт благотворительный «Вечерний утренник для взрослых»

    462
    обсудить
    Фото: «Невидимый театр»
    ПоделитьсяПоделиться

    В День защиты детей — 1 июня — в петербургском «Невидимом театре» состоится необычный концерт — «Вечерний утренник для взрослых».

    Дату выбрали не случайно. Как говорят организаторы, все мы родом из детства, а в каждом из нас внутри сидит ребёнок, которого тоже нужно защищать.

    «Мы соберёмся, чтобы спеть песни, которые мы так любили, когда были маленькими. Вспомним, как это приятно — радоваться простым вещам. И что мечтать стоит — по-крупному, а менять мир всегда нужно — начиная с себя. Будет весело, немножко грустно, уютно, громко и дружно», — говорит режиссёр концерта и автор идеи Тася Вилкова.

    Но основная цель концерта — оказать поддержку петербургскому благотворительному фонду «Помощь». С 2017 года фонд поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми заболеваниями: помогает получить медицинскую помощь, оплачивает реабилитацию и дорогостоящие препараты, приобретает технические средства реабилитации. Также оказывается помощь людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечные фонда — это не только жители Петербурга и Ленобласти, сюда обращаются со всей России.

    В «Вечернем утреннике» примут участие актеры «Невидимого театра»: Ваня Пинженин, Женя Серзин, Андрей Пирог, Марина Даминева, Алена Митюшкина и др. Будут и специальные гости: Лиза Боярская, ВАССА, Митя Белякин («Shuba Leontieva»), Слава Коробицин и многие другие.

    Подробности можно узнать на сайте БФ «Помощь» или на сайте «Невидимого театра». Отметим, что билетов осталось не очень много.

    Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных БФ «Помощь»

    Фото: «Невидимый театр»

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0