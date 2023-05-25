В «Невидимом театре» в День защиты детей пройдёт благотворительный «Вечерний утренник для взрослых»

Дату выбрали не случайно. Как говорят организаторы, все мы родом из детства, а в каждом из нас внутри сидит ребёнок, которого тоже нужно защищать.

В День защиты детей — 1 июня — в петербургском «Невидимом театре» состоится необычный концерт — «Вечерний утренник для взрослых».

«Мы соберёмся, чтобы спеть песни, которые мы так любили, когда были маленькими. Вспомним, как это приятно — радоваться простым вещам. И что мечтать стоит — по-крупному, а менять мир всегда нужно — начиная с себя. Будет весело, немножко грустно, уютно, громко и дружно», — говорит режиссёр концерта и автор идеи Тася Вилкова.

Но основная цель концерта — оказать поддержку петербургскому благотворительному фонду «Помощь». С 2017 года фонд поддерживает детей и взрослых с тяжёлыми заболеваниями: помогает получить медицинскую помощь, оплачивает реабилитацию и дорогостоящие препараты, приобретает технические средства реабилитации. Также оказывается помощь людям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подопечные фонда — это не только жители Петербурга и Ленобласти, сюда обращаются со всей России.

В «Вечернем утреннике» примут участие актеры «Невидимого театра»: Ваня Пинженин, Женя Серзин, Андрей Пирог, Марина Даминева, Алена Митюшкина и др. Будут и специальные гости: Лиза Боярская, ВАССА, Митя Белякин («Shuba Leontieva»), Слава Коробицин и многие другие.

Подробности можно узнать на сайте БФ «Помощь» или на сайте «Невидимого театра». Отметим, что билетов осталось не очень много.



Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных БФ «Помощь»

