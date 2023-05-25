В Петербурге во время обыска подозреваемая в кражах попыталась совершить самоубийство. Ей помешали кусты

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства все обстоятельства, которые привели к тому, что на газоне на юге города нашли 21-летнюю подозреваемую в кражах.
Девушку задержали накануне вместе с 27-летним молодым человеком и одновременно подельником, стало известно «Фонтанке» 25 мая. Обоих подозревали в серии краж мобильных телефонов в центре города. Во время обыска на съемной квартире сотрудники полиции нашли вещества, которые эксперты уже определили, как наркотики. По предварительной информации, пара не только их принимала, но и участвовала в цепочке распространения.
После этого молодого человека отвезли в отдел полиции, а девушку в квартиру, где она зарегистрирована на пятом этаже дома на проспекте Ветеранов. Во время следственных действий она вела себя спокойно. Ей дали время, чтобы собрала вещи для ИВС, и в этот момент она решила избежать следствия и ответственности. Её жизнь спасли кусты на газоне. Подозреваемую доставили в больницу.
Проводится проверка.