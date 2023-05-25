Четырёхлетняя девочка во время пожара на Урале спасла взрослого

Маленькая девочка разбудила своего дядю во время пожара в Челябинской области. Благодаря этому они спаслись.
Пожар в многоквартирном доме начался ночью 24 мая в Троицке, сообщает региональное ГУ МЧС. 4-летняя Дарина в какой-то момент начала будить своего дядю, который спал в той же комнате, и пожаловалась, что ей тяжело дышать. К тому моменту дым заполнил помещения. Мужчина понял, что начался пожар, схватил ребенка и пополз к двери. На лестничной клетке он потерял сознание, но к тому моменту уже приехали сотрудники МЧС и скорой помощи. Еще 13 человек пожарные спасли при помощи специальных комплектов и ручных лестниц.
«Не зря назвали Дарина. Даровала жизнь, получается», — отмечают в МЧС.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.