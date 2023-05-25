Guess выкупил долю российского партнера в местном бизнесе

Американская компания по производству и продаже одежды Guess выкупила у российского партнера Вячеслава Шикулова 30 % доли, сообщает 25 мая «Коммерсантъ».



На досрочное исполнение срочного контракта от 2015 года Guess получил разрешение у Минфина США. Сделка позволила ООО «Гесс? Сиайэс» увеличить долю компании в бизнесе до 100 %, изменения внесены в ЕГРЮЛ 22 мая. Доля Шикулова перешла к Guess Europe Sagl, зарегистрированному в Швейцарии. Опцион на покупку его доли Guess имел с 2015 года, право сделки сохранялось до конца 2025 года.



Заявку на сделку в управление по контролю за иностранными активами Минфина США компания Guess направила и получила одобрение в ноябре 2022 года, до введения очередного пакета санкций. Стоимость пакета Шикулова могла составить 8 млн евро, то есть 689,5 млн руб. по курсу ЦБ на 25 мая. События на Украине никак не повлияли на деятельность компании в РФ: в 2022 году выручка российского Guess увеличилась на 24 %, до 4 млрд руб., чистая прибыль выросла в 3,5 раза, до 283,1 млн руб.

