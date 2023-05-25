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    Мэр Воркуты, говоривший о «пилящих женах», собрался на фронт. Но попозже

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    Глава Воркуты Ярослав Шапошников ответил подписчикам в Telegram, когда собирается отправляться на территорию Украины. Он публично заявил о таком намерении еще в марте.

    Как пишет 24 мая Шапошников, у подписчиков много вопросов из-за его мартовского заявления о планах уйти контрактников в зону СВО. Апрель, рассказывает мэр, ушел на решение личных и юридических вопросов, отправляться собирался в мае.

    «От Главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется. Отправка произойдет при полном комплектовании команды — жду конкретную дату», — обьяснил Шапошников. Служить рядовой майор будет в должности, которую назначит командование.

    По словам мэра, сейчас у него много работы на благо Воркуты.

    После начала мобилизации Шапошников рассказывал, что около 10% мужчин идут добровольцами, потому что дома их «пилят» жены.

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