Мэр Воркуты, говоривший о «пилящих женах», собрался на фронт. Но попозже

Глава Воркуты Ярослав Шапошников ответил подписчикам в Telegram, когда собирается отправляться на территорию Украины. Он публично заявил о таком намерении еще в марте.

Как пишет 24 мая Шапошников, у подписчиков много вопросов из-за его мартовского заявления о планах уйти контрактников в зону СВО. Апрель, рассказывает мэр, ушел на решение личных и юридических вопросов, отправляться собирался в мае.

«От Главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба, который сейчас по сути является моим командиром, я получил команду отложить выезд и отправиться служить в составе более многочисленной команды коллег от Республики Коми. Она сейчас формируется. Отправка произойдет при полном комплектовании команды — жду конкретную дату», — обьяснил Шапошников. Служить рядовой майор будет в должности, которую назначит командование.